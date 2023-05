Vente OM : Enorme révélation sur Frank McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les supporters de l'OM ne risquent pas d'apercevoir Frank McCourt au Vélodrome dans les prochaines semaines. Contrairement aux années précédentes, le propriétaire du club marseillais ne compte pas faire le voyage en France. Toutefois, cela ne laisserait aucunement présager un possible départ ou une vente de l'OM dans un avenir proche.

Le sprint final est lancé. Il reste trois matchs à l'OM pour tenter d'arracher la deuxième place au RC Lens, qui compte deux points d'avance sur son concurrent. Cette quête débute dès ce samedi, face au LOSC. Par la suite, l'OM recevra Brest et se déplacera à l'AC Ajaccio lors de l'ultime journée.

Un clash est confirmé à l'OM, la sentence est tombée https://t.co/clXOEgLLUg pic.twitter.com/0FsfqpRQCF — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

McCourt ne se rendra pas à Marseille

Ces dernières années, Frank McCourt avait pris l'habitude de se rendre au Vélodrome lors des ultimes journées pour supporter son équipe et aller à la rencontre de l'équipe dirigeante. Mais selon Minute OM, cela ne devrait pas être le cas cette année. Pour quelles raisons ?

Aucun lien avec une vente du club