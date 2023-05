Un transfert à 15M€ bientôt bouclé par l’OM ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur le mercato estival qui débute en juin prochain, l’OM espère réaliser quelques ventes. Leonardo Balerdi est l’un des joueurs susceptibles de quitter le club olympien, une offre de 15M€ pourrait même convaincre Pablo Longoria de le laisser partir. Plusieurs prétendants sont déjà venus aux renseignements.

Qui quittera l’OM cette saison ? Comme à chaque mercato, Pablo Longoria prépare de nombreux mouvements, notamment dans le sens des départs. L’OM espère récupérer de l’argent, c’est le cas avec Leonardo Balerdi qui pourrait quitter Marseille cet été, trois ans après son arrivée dans la cité phocéenne. Aligné très régulièrement par Igor Tudor cette saison, Balerdi a pu se montrer, même si sa saison a été chahutée par quelques périodes de moins bien.

Balerdi a souffert cette saison

« Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul. Mais des fois c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde. Je suis très reconnaissant envers Igor Tudor. Il a une grande expérience de joueur, qui m’aide et qui est précieuse. Il me donne une opinion très sincère et des conseils très clairs. On remarque que tous les défenseurs ont énormément progressé avec lui », expliquait Leonardo Balerdi dans un entretien accordé à RMC Sport .

Catastrophe à l'OM, il veut partir ! https://t.co/Sc1BTgvSYc pic.twitter.com/Pk9cZbVS4D — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

L’OM pourrait le lâcher pour 15M€