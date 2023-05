C’est confirmé, le PSG a dégainé pour régaler Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une nouvelle saison frustrante, le PSG va devoir se renforcer cet été. Selon nos informations exclusives, le club de la capitale a relancé le dossier Bernardo Silva. Le milieu offensif de Manchester City a envie de découvrir autre chose et Paris aurait déjà dégainé une offre pour s’attacher les services de l’international portugais.

Le PSG est déjà passé à l’action pour son mercato estival. Après une saison décevante, Luis Campos sait qu’il va falloir changer pas mal de choses, notamment en attaque. Lionel Messi arrive au terme de son contrat, Neymar pourrait également quitter le PSG. Kylian Mbappé doit être entouré et comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale a relancé le dossier Bernardo Silva.

Bernardo Silva veut quitter Manchester City

Le milieu offensif de Manchester City a des envies d’ailleurs. Six ans après son arrivée en Angleterre, l’international portugais serait lassé et veut découvrir autre chose. Le PSG est évidemment candidat, surtout que Kylian Mbappé le connaît bien pour l’avoir côtoyé à l’AS Monaco. « En juin, nous reparlerons pour voir ce qui est le mieux. Je suis concentré sur le projet de City et mon contrat se terminerait à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années sera probablement de passer à un nouveau projet. Je suis très concentré, cela n'a aucun sens de parler de départ au milieu de la saison. Je suis à Manchester City depuis presque six ans, j'ai beaucoup de respect pour le club, les informations continuent d'apparaître et les gens savent qu'il y a eu des discussions entre moi et le club », déclarait récemment Bernardo Silva.

Annoncé au PSG, son transfert est déjà acté https://t.co/oJybU4bkVE pic.twitter.com/jD48y3j2yz — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Le PSG a fait une offre