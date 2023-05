PSG : Le Qatar prêt à prendre une décision fracassante pour Mbappé

Thibault Morlain

Disposant d’une année supplémentaire en option dans son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé serait parti pour ne pas l’activer. Par conséquent, le Français pourrait donc se retrouver libre dès l’été 2024. De quoi enflammer actuellement le marché des transferts. Le feuilleton Mbappé repart ainsi de plus belle et voilà qu’au Qatar, on pourrait prendre une énorme décision.

L’été dernier, Kylian Mbappé faisait donc le choix de prolonger au PSG. S’il était annoncé que le contrat du Français allait jusqu’en 2025, cela n’est réellement pas le cas. En effet, le joueur de Galtier est plutôt lié jusqu’en 2024 avec la possibilité d’une année supplémentaire en option. Mais voilà que selon les différents échos, Mbappé ne serait pas dans l’optique d’activer cette option.

Mbappé : Le PSG répond à la bombe sur son avenir https://t.co/WsHWVmvAhV pic.twitter.com/0RVtXY1Stw — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Mbappé encore au PSG la saison prochaine ?

La bombe a donc été lâchée concernant l’avenir de Kylian Mbappé et forcément, il n’en fallait pas plus pour voir les rumeurs se multiplier concernant son avenir au PSG. Partira ? Ne partira pas ? Du côté du club de la capitale, on ne paniquerait visiblement pas. Selon les informations de RMC , au sein du PSG, on expliquerait que Mbappé jouera toujours au Parc des Princes la saison prochaine.

Pas question de le laisser partir libre !

Mais voilà que cela pourrait ne pas être aussi évident que cela. En effet, le média français a également assuré que du côté du Qatar, il ne serait pas question de laisser partir libre Kylian Mbappé en 2024. Par conséquent, faut-il alors s’attendre à la possibilité d’un transfert du crack de Bondy avant la fin du mercato estival 2023 ? Réponse dans les semaines à venir. Le feuilleton Mbappé ne fait visiblement que commencer…