Mbappé : Une affaire d'état au PSG, la folie du Qatar

Amadou Diawara

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivait à terme le 30 juin 2022, le Qatar a fait tout son possible pour qu'il prolonge au PSG. Selon Daniel Riolo, le renouvellement de contrat du Français était une affaire d'état pour Nasser Al-Khelaïfi, qui était prêt à tout pour que son protégé soit toujours dans ses rangs pendant la Coupe du Monde.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 du PSG aurait pu rejoindre le club merengue librement et gratuitement à l'issue de son contrat. Mais heureusement pour le club de la capitale, Kylian Mbappé a finalement préféré prolonger pour une durée de trois saisons.

«S’il part, c’est une humiliation pour tout le pays»

Présent dans l' After Foot de RMC Sport ce mercredi soir, Daniel Riolo a révélé les incroyables coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé. « La prolongation de Mbappé et le fait de vouloir garder Mbappé au PSG, il faut remonter à l’interview de Nasser à l’été 2021 où il avait dit en gros : "il ne partira jamais ou pas cet été". Et c’est devenu une obsession teintée de considération diplomatique. Mbappé doit rester l’année où la Coupe va se jouer au Qatar. C’était devenu quelque chose complètement fou. Les Qataris, il fallait qu’ils envoient un signe hyper fort. Ça se résumait à une chose : tout faire pour le garder » , a précisé le journaliste français avant d'en rajouter une couche.

«On est prêt à tout et il ne partira pas»