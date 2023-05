Mbappé va quitter le PSG, une date est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé fait déjà parler de lui pour son avenir. Et pour cause, l'attaquant français aurait refusé d'activer son option pour prolonger d'une saison supplémentaire au PSG. Une situation que le Real Madrid suit de près en vue d'une offensive... en 2024.

Il y a à peine plus d'un an, le Parc des Princes vibrait à l'annonce du nom de Kylian Mbappé. Et pour cause, le speaker ne donnait pas le nom de l'attaquant du PSG pour confirmer sa présence dans le onze de départ, mais bien pour officialiser sa prolongation de contrat après un très long feuilleton qui l'aura vu se rapprocher grandement du Real Madrid. Sur la pelouse de l'enceinte parisienne, Kylian Mbappé posait ainsi avec un maillot floqué du numéro 2025.

Le PSG veut régaler Mbappé, une offensive est annoncée https://t.co/FhYOYAjBjZ pic.twitter.com/ePrGAhWLHD — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Mbappé n'activera pas son option pour 2025

Cependant, un premier coup de tonnerre est rapidement arrivé avec une précision important concernant son contrat. En réalité, Kylian Mbappé n'est pas lié au PSG jusqu'en 2025, mais bien jusqu'en 2024 avec une saison supplémentaire en option qu'il est le seul à pouvoir activer. Le capitaine de l'équipe de France aurait jusqu'au 1er juillet prochain pour prendre sa décision. Mais selon les informations de L'EQUIPE , l'ancien Monégasque aurait déjà tranché. Il n'activera pas cette option et pourrait donc se retrouver libre en 2024.

Le Real Madrid ne bougera pas avant 2024