Mourinho - PSG : Le Qatar sous pression, la menace est connue

Thomas Bourseau

Alors qu’il est question d’une éventuelle venue de José Mourinho au PSG cet été, The Special One ne s’entendrait plus du tout avec ses dirigeants à la Roma. Cela pourrait être une aubaine pour le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid serait susceptible de tout faire capoter.

Comme le10sport.com vous l’a confié le 20 avril dernier, Christophe Galtier sera sur le banc de touche du PSG la saison prochaine, à moins d’un énorme cataclysme. Pour autant, la presse s’accorde à dire que les jours de Galtier en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain sont comptés. Et pour son éventuel remplacement, le nom de José Mourinho revient avec insistance.

Fracture entre la Roma et Mourinho

The Special One est sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024. Cependant, en raison de tensions grandissantes entre le technicien portugais et les dirigeants du club de la Louve, révélées par la Gazzetta dello Sport et confirmées par Il Messaggero, le départ de Mourinho cet été ne serait pas utopique. Mourinho ne serait plus sur la même longueur d’onde que son directeur sportif Tiago Pinto.

Le PSG gêné par Ancelotti et le Real Madrid pour Mourinho ?