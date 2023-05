C’est annoncé, l’OM va boucler un transfert à 13M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM va pouvoir compter sur Ruslan Malinovskyi la saison prochaine. Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain ukrainien va voir son option d'achat être levé par le club marseillais. 13M€ seraient dépensés dans ce dossier. Le joueur a exprimé ses impressions ce vendredi.

L'OM va lâcher 13M€ à l'Atalanta Bergame. Le club va conserver Ruslan Malinovskyi, dont l'option d'achat était automatique à partir du moment où le club marseillais était maintenu en Ligue 1. Et le milieu de terrain ukrainien a hâte d'en découdre.

« Je peux faire mieux la saison prochaine »

« Marseille est un grand club, ça n'est pas simple de s'imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c'est une évidence. Mais je n'ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux » a lâché Malinovskyi. Il a évoqué ses difficultés d'adaptation à l'OM.

Malinovskyi revient sur sa première saison