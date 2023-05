Transferts : Il débarque à l’OM pour 13M€ et annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’OM cet hiver, Ruslan Malinovskyi poursuit son adaptation dans la cité phocéenne, alors que son option d’achat s’élevant à 13M€ bonus compris sera levée durant l’intersaison. Après la victoire contre Angers, l’Ukrainien est revenu sur ses premiers mois à Marseille, se montrant ambitieux en vue du prochain exercice.

Très apprécié par Pablo Longoria, Ruslan Malinovskyi a fini par poser ses valises dans la cité phocéenne. L’international ukrainien a été prêté avec option d’achat obligatoire à l’OM cet hiver par l’Atalanta, et sera définitivement transféré au terme de l’exercice contre une indemnité estimée à 13M€. A 30 ans, Malinovskyi a réussi ses débuts avant de traverser une période plus compliquée, mais celui-ci ne se montre pas inquiet pour la suite, ambitieux en vue du prochain exercice.

« Je suis sûr que la saison prochaine, je sentirai plus de confiance »

« Ce n’est pas facile de découvrir de nouveaux équipiers après 3 ans et demi dans un club. Le football joué n’est pas le même ici, c’est normal mais je travaille au maximum chaque jour à l’entraînement , a indiqué Ruslan Malinovskyi dimanche après la victoire contre Angers (3-1). Je suis sûr que la saison prochaine, je sentirai plus de confiance après avoir fait la pré-saison et les matches amicaux avec l’équipe. Le foot est ainsi : on sait que l’OM est un grand club avec beaucoup de pression. On doit finir le championnat et se qualifier en Ligue des champions puis travailler pour faire mieux la saison prochaine. »

« Notre objectif est de gagner tous nos matches »