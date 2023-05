Vente - OM : En direct, il lâche une annonce fracassante

Thomas Bourseau

Revenant sur le devant de la scène ces dernières saisons, l’OM pourrait éventuellement rêver d’une deuxième étoile européenne selon Jérôme Rothen. Pour ce faire, il ne manquerait plus que le bon actionnaire.

Le Champions Project de l’OM initié en 2016 n’a jamais vraiment décollé sous la houlette de Jacques-Henri Eyraud. Depuis la prise de fonctions de Pablo Longoria en tant que président de l’OM en février 2021, la ferveur est revenue chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Cependant, le président Longoria doit opérer avec une main dans le dos au vu de gros investissements de son prédécesseur qui ne se sont pas avérés payants en globalité.

Rothen prend un énorme pari pour l’OM

Sur les ondes de RMC ce vendredi, Jérôme Rothen estime qu’avec l’actionnaire adéquat, l’OM pourrait rêver à plus que de simplement concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Selon Rothen, avec les moyens suffisants et au vu de la ferveur et de l’identité marseillaise, l’OM pourrait aller chercher une deuxième étoile européenne.

Avec le bon actionnaire, «Marseille se rapprocherait d’une deuxième étoile»