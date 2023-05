L’OM déclare la guerre à une légende

Arnaud De Kanel

Relégué sur le banc depuis l'arrivée d'Igor Tudor à la tête de l'OM, Dimitri Payet connait des jours très délicats. La semaine passée, le coach croate avait même décidé de l'écarter du groupe car il lui reprochait un manque d'investissement. Désormais, l'avenir du Réunionnais est de plus en plus incertain car les deux camps ne partagent pas les mêmes positions.

Le cas Dimitri Payet est le sujet bouillant du côté de l'OM ces derniers jours. Le capitaine n'avait pas été retenu dans le groupe pour le déplacement à Lille malgré trois dernières sorties plus qu'intéressantes, la faute à un manque d'investissement à l'entrainement après avoir appris sa mise sur le banc pour le match face aux Dogues . Dans la globalité, l'arrivée d'Igor Tudor lui a fait mal. Les deux hommes ne se sont jamais réellement bien entendus car Payet ne comprend pas les choix de son coach et que Tudor se retrouve obliger de composer avec sa star dans son effectif alors qu'il ne coche pas du tout les caractéristiques pour évoluer dans son système. L'OM a lancé le bras de fer.

Transfert à venir pour Payet ?

Le torchon brûle entre l'OM et Dimitri Payet. D'après les informations de La Provence , le club phocéen verrait d'un bon oeil le départ de sa légende cet été. Une position qui n'est évidemment pas partagée par celui qui se veut « Marseillais à vie ».

C'est confirmé, il annonce son transfert à l'OM https://t.co/za5gI60dXw pic.twitter.com/JMhnd6IHPs — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Payet veut rester