Tudor : L'OM prend une énorme décision

Depuis plusieurs jours, l'avenir d'Igor Tudor fait grandement parler. Et pour cause le nom de l'entraîneur de l'OM circule avec insistance du côté de la Juventus, son ancien club. Le Croate serait d'ailleurs très intéressé par un retour en Italie. Mais du côté de la direction marseillaise, le choix est fait.

L'été s'annonce encore brûlant du côté de l'OM. Et pour cause, en plus d'un mercato qui devrait encore une fois être animé, le club phocéen doit gérer le cas Igor Tudor, annoncé avec insistance du côté de la Juventus, son ancien club. Une perspective qui séduirait d'ailleurs le Croate.

OM : Snobé par Deschamps, il se lâche sur l’équipe de France https://t.co/u6a9tMCjCg pic.twitter.com/Yi7XvAY3OG — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

L'OM veut conserver Tudor

Cependant, l'OM ne l'entend pas de cette oreille. Et pour cause, selon les infirmations de La Provence , Pablo Longoria veut enfin miser sur la continuité avec un entraîneur, au point que le président marseillais travaille déjà sur le mercato pour combler Igor Tudor. Mais ce dernier se montrait évasif en conférence de presse jeudi.

L'annonce floue de Tudor