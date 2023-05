Tensions avec Payet, la réponse cash de l’OM

Hugo Chirossel

Écarté le week-end dernier pour le déplacement de l’OM sur la pelouse du LOSC, le cas Dimitri Payet a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Le Réunionnais, tout comme Nuno Tavares, ne figurait pas dans le groupe retenu par Igor Tudor, la faute à leur comportement lors de la dernière séance d’entraînement précédent cette rencontre. Présents en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur croate et Jonathan Clauss se sont exprimés à ce sujet.

Buteur et auteur d’une passe décisive face à Angers le 14 mai dernier, Dimitri Payet ne devrait pas rejouer sous les couleurs de l’OM d’ici à la fin de la saison. Le Réunionnais a écopé d’une suspension de cinq matchs, dont trois fermes, pour avoir giflé Yannick Cahuzac, adjoint de Franck Haise, lors de la défaite contre le RC Lens. Le week-end dernier, Dimitri Payet n’a pas fait le déplacement à Lille, tout comme Nuno Tavares.

« Ça ne sert rien de revenir là-dessus »

En effet, les deux hommes ont été écartés du groupe pour cette rencontre. Un choix d’Igor Tudor, qui n’a pas apprécié leur attitude lors de la dernière séance d’entraînement précédent ce match. Présent en conférence de presse ce jeudi, avant la réception de Brest samedi, l’entraîneur de l’OM n’a pas souhaité s’étendre sur ce sujet : « Ça ne sert rien de revenir là-dessus », a-t-il lâché.

« Pour nous, le sujet était clos »