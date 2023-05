L’OM a fait vivre un incroyable moment à Deschamps

Baptiste Berkowicz

Le 26 mai 1993, l'OM et son capitaine Didier Deschamps soulevait la Ligue des Champions après leur victoire 1-0 face au Milan AC. Une soirée dont l'actuel sélectionneur de l'équipe de France se rappelle. Le match d'abord ainsi que toutes les festivités qui ont suivi après ce qui reste la seule Ligue des Champions d'un club français.

Il y a trente ans presque jour pour jour, l'OM, grâce à un coup de casque devenu légendaire de Basile Boli, rentrait dans l'Histoire du football français. À l'époque capitaine de l'équipe marseillaise, Didier Deschamps est revenu pour l' AFP sur cette soirée inoubliable.

L'appréhension d'une finale

Il s'en rappelle comme si c'était hier. Didier Deschamps se souvient de ces difficultés liées à la finale. D'abord sur le plan mental, puis sur le plan physique: « C'était ma première finale, je l'ai trop jouée dans ma tête les jours qui ont précédé et le jour du match. Cela m'a bouffé un peu d'énergie. Je me rappelle encore de l'échauffement et du début de match, j'ai de très, très bonnes sensations. Et au bout d'un quart d'heure, c'est comme si on avait coupé l'électricité. Je me dis: «Non, pas aujourd'hui...». J'ai dû gérer, mais cela m'a servi. »

La délivrance