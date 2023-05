Un miracle de Mourinho peut sauver l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM s'est pris les pieds dans le tapis dans le Nord. Battus par le RC Lens et par le LOSC, les Olympiens sont pratiquement assurés de terminer à la 3ème place du classement. Une position qui les met en très mauvaise posture pour la Ligue des champions. Désormais, l'espoir repose sur l'AS Roma d'un certain José Mourinho. Explications.

Igor Tudor et ses hommes devront certainement passer par les barrages pour se qualifier à la prochaine Ligue des champions car le RC Lens poursuit sa marche en avant. Les Artésiens disposent désormais de 5 longueurs d'avance sur l'OM, un matelas assez confortable pour conserver cette deuxième place à deux journées de la fin. L'OM avait donc les yeux tournés vers l'Italie et priait pour voir la Juventus sortir le FC Séville en Ligue Europa. Mais les coéquipiers de Paul Pogba ont été éliminés. Finalement, les Bianconeri ont écopé d'un nouveau retrait de points lundi soir, les faisant chuter à la 7ème place, et cette élimination face aux Andalous n'a donc plus aucune incidence pour le club phocéen qui se remet à espérer qu'un nouveau club italien le sauve. Cette fois-ci, c'est l'AS Roma de José Mourinho qui peut envoyer l'OM directement en LDC.

L’OM est prêt à refuser une fortune au mercato https://t.co/G9TclYYMfg pic.twitter.com/4lVOYdhfDK — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Le top 4 en Serie A

L'OM n'a plus qu'à espérer un miracle. Oui José Mourinho et son équipe peuvent sauver le club phocéen, mais ce sera très délicat. Tout d'abord, les Romains devront terminer dans le top 4 de la Serie A, et c'est mal embarqué. Ils ont concédé le nul face à la Salernitana lundi soir et comptent désormais 4 points de retard sur le Milan AC, 4ème, à deux journées de la fin. Difficile d'imaginer les Lombards chuter à deux reprises même si le calendrier ne joue pas trop en leur faveur sachant qu'ils affronteront la Juventus lors du prochain match. Mais si exploit il y a de l'AS Roma en championnat, il faudra cocher une nouvelle case, et pas des moindres.

Le miracle en Europa League

Pour qu'une place se libère pour l'OM, il faudra que les hommes de José Mourinho terminent au moins 4ème de Serie A donc, mais qu'ils remportent également la Ligue Europa. Ce ne sera pas une mince affaire puisqu'ils retrouveront le spécialiste de la compétition en finale, le FC Séville. Mathématiquement, l'OM peut donc espérer un miracle de la bande à Mourinho pour rallier directement la Ligue des champions et éviter les barrages, mais ça s'annonce compliqué.