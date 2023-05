Transferts - PSG : Son départ annoncé, Galtier se lâche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Christophe Galtier sort d’une saison éprouvante, marquée par les désillusions sportives et les polémiques, de quoi rendre incertain son avenir au PSG, les rumeurs étant nombreuses concernant sa succession. Interrogé après le nul à Strasbourg (1-1) samedi, synonyme de titre pour la formation parisienne, le principal intéressé a commenté sa situation.

Avec onze titres au compteur, le PSG est officiellement devenu samedi soir le club le plus titré de l’histoire de la Ligue 1, une performance qui ne suffit pas à faire oublier les revers prématurés en Ligue des champions et en Coupe de France, ni les six défaites en Championnat, avec plusieurs prestations insuffisantes. Forcément, Christophe Galtier est le premier visé par les critiques, au point de rendre son avenir incertain.

« Il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien »

Les rumeurs sont en effet nombreuses concernant l’avenir de l’entraîneur parisien, et l’identité de son potentiel successeur. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG n’envisage pas pour l’heure de se séparer de son entraîneur, évoquant sa situation compliquée samedi après le nul à Strasbourg. « J’ai dit hier qu’il y a tout ce que vous pouvez dire, écrire, les analyses, les remarques, la méchanceté, le non-respect, pour certains. Il y a tout ce que je vis en interne, dans cette deuxième partie de saison avec mes dirigeants, les joueurs, la direction. Il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien », a déclaré Galtier, relayé par Le Parisien.

« J’estime, personnellement, que je mérite de continuer »