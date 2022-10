Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar réclamé par Mbappé ? La réponse

Publié le 19 octobre 2022 à 14h15

Thibault Morlain

Durant le dernier marché des transferts, il a été question d'un départ de Neymar. Le Brésilien était poussé vers la sortie par le PSG et selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé serait derrière tout cela. En effet, dans le cadre de sa prolongation, le Français aurait réclamé le transfert de Neymar. Ce mercredi, la presse espagnole donne toutefois une autre version.

Depuis le début de la saison, les tensions sont palpables entre Neymar et Kylian Mbappé. Coéquipiers au PSG depuis 2017, le Brésilien et le Français sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Et comme cela a pu être expliqué, la relation aurait empiré quand Neymar a appris que Mbappé aurait réclamé son départ du PSG cet été.

Le démenti

Ce mercredi, c'est El Pais qui apporte une réponse concernant ces rumeurs à propos de Neymar et Kylian Mbappé. Le Français a-t-il réclamé le départ du Brésilien ? La réponse serait non. Que ce soit au PSG ou dans le clan Mbappé, on assure que cela est faux.

Neymar reste convaincu

Pour autant, comme le développe le média ibérique, Neymar resterait persuadé que c'est Kylian Mbappé qui serait à l'origine des envies du PSG de se séparer de lui durant le dernier mercato estival. De quoi accroitre les tensions entre les deux coéquipiers parisiens.