Mercato - PSG : Issue inévitable pour Mbappé au Real Madrid

Publié le 19 octobre 2022 à 12h00

La rédaction

Ces dernières heures, le Real Madrid a fait savoir, au travers de déclarations très claires de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez, qu’il n’irait pas sur Kylian Mbappe, quand bien même ce dernier aurait émis l’envie de partir du PSG. Cette position, logique et prévisible, n’a sans doute rien du coup de bluff. Analyse.

Comme le10sport.com l’avait analysé ces derniers jours, le Real Madrid ne s’est pas jeté sur l’opportunité ouverte par la révélation dans les médias – s’appuyant aussi sur une confirmation par le clan Mbappe – d’une volonté de départ de l’attaquant du PSG dès cet hiver ou au plus tard l’été prochain.

Madrid confirme qu’il n’ira pas sur Mbappe

Ces dernières heures, Carlo Ancelotti et le président Florentino Pérez ont lâché un message très clair dans ce sens. Ancelotti : « Ce que l'avenir nous réserve, je ne le sais pas. A un niveau personnel, je ne sais pas ce qui peut arriver. L'avenir de ce club et de cette équipe est déjà écrit avec des jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Militao... qui ont déjà écrit l'avenir de cette équipe. Les joueurs changent, mais ces joueurs ont montré ce que sera l'avenir du Real Madrid ». Florentino Pérez : « Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo. Ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or. »

Si Mbappe ne l’a pas anticipé en prolongeant à Paris