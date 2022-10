Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre, une star proposée à Campos pour remplacer Mbappé

Publié le 19 octobre 2022 à 09h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Kylian Mbappé n'aurait pas caché en coulisses ses envies de transfert, le PSG se serait vu proposer les services d'une star. A en croire la presse espagnole, João Félix aurait été proposé à Luis Campos par Jorge Mendes, qui est aussi l'agent de Cristiano Ronaldo. Agé de 22 ans, l'international portugais de l'Atlético cherche une porte de sortie au plus vite.

« Je suis très heureux, je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match, je n’ai pas compris » a déclaré Kylian Mbappé dimanche dernier au sujet de son avenir. Mais selon les informations de L'Equipe, il n'est pas impossible que le joueur décide de quitter le PSG à la fin de la saison.

Mercato - PSG : Le Qatar va prendre une décision radicale pour le transfert de Mbappé https://t.co/s8D0IXmMrB pic.twitter.com/jvko4uUGSP — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Le PSG déjà à la recherche d'un successeur à Mbappé ?

En coulisses, les dirigeants du PSG n'écartent aucun scénario et auraient commencé à cibler certains profils. A en croire la presse italienne, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, aurait coché le nom de Rafael Leão (Milan AC). Mais selon les médias espagnols, un autre joueur prometteur aurait été offert au PSG.

Joao Felix proposé au PSG