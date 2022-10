Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 170M€ sur Neymar et... le Real Madrid

Publié le 19 octobre 2022 à 11h00

Amadou Diawara

Lors de l'été 2013, Neymar Jr aurait pu s'engager en faveur du Real Madrid plutôt que de rejoindre le FC Barcelone. En effet, le club merengue aurait été prêt à lâcher environ 170M€ pour boucler le transfert de la star brésilienne. Mais alors que Neymar était sur le point de passer sa visite médicale dans la capitale espagnole, l'affaire aurait capoté.

Alors qu'il brillait du côté de Santos, Neymar a alarmé la direction du FC Barcelone. Tombé sous le charme de la star brésilienne, le club catalan a fait le nécessaire pour boucler son transfert à l'été 2013. En effet, le Barça aurait déboursé une somme proche de 88M€ pour faire plier Santos.

«Ils se sont rétractés car Madrid est intervenu»

Présent lors du procès de Neymar, André Cury a fait des révélations retentissantes sur les coulisses du transfert du Brésilien à Barcelone. En effet, à en croire l'ancien recruteur du Barça, l'écurie blaugrana aurait bataillé avec plusieurs écuries européennes pour le recrutement de l'actuel numéro 10 du PSG. « J'ai voyagé dans le monde entier avec le père (de Neymar) et de nombreux clubs l'ont approché pour signer le joueur : Manchester City, le Real Madrid, le Bayern... Si on avait bloqué le joueur ? Non, nous avions un contrat signé, mais cela pouvait être cassé. C'est comme un chèque dont on ne sait jamais s'il est en bois ou non » , a avoué André Cury lors de son témoignage.

«Neymar allait passer sa visite médicale avec Madrid, mais...»

Dans la foulée, André Cury a lâché davantage de précisions sur l'intérêt du Real Madrid pour Neymar. « Nous avions trouvé un accord avec Santos pour signer Neymar, mais quelques jours plus tard, ils se sont rétractés car Madrid est intervenu. Ils nous ont demandé cinq millions d'euros de plus et Rosell a dit qu'il ne les paierait pas » , a précisé l'ancien recruteur du FC Barcelone, avant d'en rajouter une couche.

«Madrid était prêt à payer 170M€ pour Neymar»