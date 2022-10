Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez fait irruption dans le procès de Neymar et lâche de grosses révélations

Publié le 18 octobre 2022 à 14h00

Ouvert depuis lundi, le procès concernant le transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013 se poursuit en Catalogne. Et ce mardi, c'est Florentino Pérez qui a pris la parole par le biais d'un appel vidéo. Le président du Real Madrid, qui a témoigné à la demande de la partie plaignante, a reconnu que le club merengue avait tenté de recruter Neymar, mais qu'il n'a rien fait d'illégal.

Depuis plusieurs années, le transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013 fait l'objet de gros soupçons concernant le montant exact de la transaction, mais également certaines primes versées en marge des négociations entre les deux clubs. Et depuis lundi, un nouveau procès s'est ouvert à Barcelone suite à la plainte déposée par la société brésilienne DIS Esportes e Organizaço de Eventos LTDA. Cette dernière, qui détenait 40% des droits de Neymar à l'époque, a attaqué le FC Barcelone pour « corruption entre particuliers » et « fraude par simulation de contrat ». DIS s'estime lésé dans cette affaire et réclame que lui soit versée la somme qu'elle aurait du toucher à l'époque. Neymar, ainsi que Sandro Rossel et Jose Maria Bartomeu, deux anciens dirigeants du Barça, sont ainsi présents à ce procès.

Mais ce n'est pas tout. En effet, à la demande de DIS, Florentino Pérez a également été invité à témoigner. Déjà président du Real Madrid à l'époque, le dirigeant espagnol confirme avoir transmis une offre à Santos en 2011 pour le transfert de Neymar. « Je ne connais pas Neymar, je ne lui ai jamais parlé sur un plan personnel. Nous étions intéressés par la signature de Neymar il y a environ 10 ans. En 2011, le Real Madrid a fait une offre à Santos pour Neymar. Je crois que c'était 45M€. C'est écrit dans le résumé. Les joueurs vont où ils veulent aller. Je pense que Neymar voulait aller à Barcelone et c'est pourquoi il est allé à Barcelone. L'offre en 2011 était de 45M€, pas de 60M€ », lance Pérez à l'occasion d'un appel vidéo. Néanmoins, il se défend de toute responsabilité dans l'affaire actuelle et assure ne pas avoir eu connaissance de toutes les informations à l'époque.

