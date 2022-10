Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez annonce la couleur pour le transfert d'Haaland

Publié le 18 octobre 2022 à 09h10

Thibault Morlain

Outre le dossier Kylian Mbappé qui est revenu sur la table ces derniers jours, le Real Madrid se retrouve à nouveau lié à Erling Braut Haaland. La raison ? La clause libératoire du joueur de Manchester City qui prendra effet en 2024. Les Merengue pourraient donc avoir une nouvelle chance avec le Norvégien et la question a donc été posée à Florentino Pérez.

Alors qu’Erling Braut Haaland a rejoint Manchester City cet été, son avenir fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, il a été expliqué par certains que le protégé de Pep Guardiola disposerait d’une clause libératoire qui s’activera à l’été 2024. C’est donc à cette date qu’Haaland pourrait déjà quitter les Citizens. Une aubaine que le Real Madrid pourrait saisir pour enfin s’offrir le Norvégien.

Real Madrid : «Le Ballon d’Or du peuple» ? Benzema s’explique après sa sortie https://t.co/bwtrJgrG45 pic.twitter.com/22ypNz5ILA — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

« Nous avons les meilleurs joueurs du monde »

Ce lundi, en marge du gala pour le Ballon d’Or, Florentino Pérez a été interrogé sur le dossier Erling Braut Haaland et cette clause libératoire dont disposerait le joueur de Manchester City. Pour la Cadena Ser , le président du Real Madrid a alors lâché : « Haaland a-t-il une clause ? Je ne sais pas. Je le dis à nouveau, nous avons les meilleurs joueurs du monde ».

Haaland en 2024… et Mbappé en 2023 ?