Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisses, le Qatar a fait une énorme demande à Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 11h15

Arthur Montagne

Face aux très nombreuses rumeurs qui ont entouré Kylian Mbappé ces derniers jours, l'attaquant français a pris la parole dimanche afin de calmer la tempête médiatique. Une déclaration qui n'est évidemment pas du au hasard puisque c'est le PSG qui lui a demandé de sortir du silence.

Bien qu'il ait prolongé son contrat en mai dernier, Kylian Mbappé semble destiné à faire parler de lui sur le mercato. Et pour cause, selon plusieurs médias, l'attaquant du PSG aurait déjà réclamé son départ, visiblement agacé du fait que certaines promesses, qui lui ont été faites lors des négociations pour sa prolongation, n'aient pas été tenues. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une nouvelle tempête médiatique.

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Mbappé sur un transfert en janvier https://t.co/Y2InUMkCwH pic.twitter.com/HZ0DxKzcJO — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Le PSG demande à Mbappé de sortir du silence

Une situation qui a passablement agacé le PSG puisque les rumeurs sont sorties juste avant le match de Ligue des champions contre Benfica. Luis Campos a bien tenté d'éteindre l'incendie en prenant la parole quelques minutes avant le coup d'envoi. Mais c'était insuffisant. Par conséquent, selon les informations de L'EQUIPE , la direction du club de la capitale a demandé à Kylian Mbappé en personne de sortir du silence.

«Je suis très heureux»