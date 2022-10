Foot - Mercato

Transferts : Toute la vérité sur ce deal colossal autour de Cristiano Ronaldo

Publié le 18 octobre 2022 à 07h10

Axel Cornic

Lors du mercato estival, Cristiano Ronaldo a été lié à un grand nombre de clubs et cela a notamment été le cas du Napoli. La presse italienne a en effet évoqué une incroyable opération qui comprenait un transfert de Victor Osimhen à Manchester United pour 100M€, ainsi qu’un salaire du Portugais totalement pris en charge.

Parfois, le mercato nous réserve des histoires assez étranges. C’est le cas cet été, avec les envies de départ de Cristiano Ronaldo, qui aurait pu retrouver la Serie A, mais du côté du Napoli cette fois. Il fallait seulement que Manchester United accepte de prendre en charge la totalité de son salaire, tout en offrant une indemnité de 100M€ pour le transfert de Victor Osimhen.

« Je savais très bien que des personnes avec d’autres intérêts allaient sortir plein de rumeurs »

Dans un entretien accordé à Radio Kiss Kiss Napoli , l’agent de Victor Osimhen est venu mettre à mal ces informations. « Dès le départ cet été j’ai voulu être clair, parce que je savais très bien que des personnes avec d’autres intérêts allaient sortir plein de rumeurs » a expliqué Roberto Calenda.

« Victor a toujours affiché la volonté de rester au Napoli »