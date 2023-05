OM : Il annonce son départ !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’été dernier dans la peau du futur patron de la défense, Éric Bailly ne s’est pas imposé. Miné par les blessures, l’international ivoirien ne restera pas à Marseille puisque son option d’achat ne sera pas levée. Titulaire contre Brest pour la dernière à domicile, Bailly a fait ses adieux aux supporters marseillais.

Battu à domicile par Brest pour le dernier match au Stade Vélodrome cette saison, l’OM n’aura pas fini en beauté devant son public. Pour l’occasion, Éric Bailly était titulaire, une première en Ligue 1 depuis la lourde défaite contre le PSG. L’international ivoirien, arrivé l’été dernier pour être le patron de la défense, a vu sa saison être chahutée par les blessures. Et ce calvaire contre Kylian Mbappé aura été celui de trop, surtout pour Igor Tudor.

Bailly va retourner à Manchester United

Sans grande surprise, Éric Bailly ne sera plus un joueur de l’OM la saison prochaine. Prêté par Manchester United, le défenseur ivoirien avait une option d’achat mais celle-ci ne sera pas levée par Marseille. Bailly devait jouer la moitié des matchs de Ligue 1 ou l’OM devait se qualifier directement en Ligue des Champions. Aucune des conditions n’a été remplie, Éric Bailly va donc retourner à Manchester United cet été, un club où il ne devrait pas rester bien longtemps.

Bailly fait ses adieux à l’OM