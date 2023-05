Une offre XXL du PSG révélée au grand jour

Thibault Morlain

Alors que le PSG s’apprête à accueillir Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter Milan, va bientôt expirer, Luis Campos cherche encore à renforcer la défense parisienne. Ces derniers jours, ça s’est ainsi emballé à propos de Lucas Hernandez. L’international français évolue aujourd’hui au Bayern Munich et visiblement, le PSG serait prêt à miser gros sur lui.

Malgré le titre de champion de France, la saison du PSG est loin d’être réussie. Le club de la capitale aura donc à coeur de remédier à cela la saison prochaine. Pour cela, il faudra revenir plus fort et c’est pour cela que Luis Campos s’active. Le mercato estival s’annonce chargé au PSG et l’une des grosses recrues parisiennes pourrait se nommer Lucas Hernandez.

Mercato - Officiel : Le PSG annonce un premier transfert https://t.co/RTaf8pf3Hx pic.twitter.com/n7nFbtmGg4 — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

20M€ de salaire ?

Lucas Hernandez au PSG ? Selon les dernières informations de Sky Sport , cela serait toujours d’actualité. Nasser Al-Khelaïfi serait très intéressé par le défenseur du Bayern Munich. Et pour attirer l’international français, le PSG aurait déjà formulé une offre XXL à Lucas Hernandez. Il serait question d’un salaire annuel d’environ 20M€.

Lucas Hernandez doit prendre sa décision

Toutefois, rien n’est encore acté pour Lucas Hernandez, qui doit encore prendre une décision. Rejoindra-t-il le PSG ? Acceptera-t-il de prolonger au Bayern Munich ? A en croire le média allemand, cela serait du 50/50 actuellement pour Lucas Hernandez.