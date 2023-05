Le PSG prend un stop, Mbappé va pester

Thomas Bourseau

Le PSG chercherait à mettre la main sur un attaquant axial afin e notamment combler Kylian Mbappé. Le profil d’Harry Kane serait même privilégié. Néanmoins, ce serait perdu d’avance pour cet été pour deux raisons distinctes.

Harry Kane est devenu en février dernier le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham en dépassant les 266 buts inscrits par Jimmy Greaves avec les Spurs . Début mai, grâce à son 209ème but en Premier League, soit un de plus que Wayne Rooney, Kane est passé à la deuxième place du classement all-time de cette compétition derrière les 260 d’Alan Shearer.

Harry Kane veut rester en Angleterre pour Alan Shearer

Et Shearer pourrait bien être la raison de l’éventuel échec du PSG pour le transfert d’Harry Kane. Selon The Daily Mirror, le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham aurait à cœur de rester dans un club anglais la saison prochaine afin d’essayer d’aller chercher le record de buts d’Alan Shearer, que ce soit à Tottenham ou ailleurs.

PSG : Mbappé annonce son prochain club ! https://t.co/5Y1FALgYcu pic.twitter.com/WzDNUl7qVR — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Tottenham va faire barrage cet été