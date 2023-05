Il réclame un pote de Mbappé… et claque la porte de l’OM !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir dirigé l’OM pendant une saison et demie, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club, la faute à un début de mercato qui ne l’a pas convaincu. Il faut dire que les exigences du technicien argentin étaient colossales, il aurait notamment demandé à Pablo Longoria de recruter Antoine Griezmann et James Rodriguez.

L’an dernier, au terme d’une très belle saison, l’OM avait décroché sa qualification directe pour la Ligue des Champions en finissant à la deuxième place. Forcément, Jorge Sampaoli attendait un mercato à la hauteur de sa saison et de ses grosses ambitions. L’OM a mis un peu de temps à passer à l’action et après un petit mois de marché, Sampaoli a décidé de quitter le club olympien. Un départ inattendu qui a contraint Marseille à lui trouver rapidement un remplaçant.

Jorge Sampaoli voulait Griezmann et James

Il faut dire que Jorge Sampaoli avait de grosses exigences sur le marché des transferts. D’après les informations de Foot Mercato , le technicien argentin avait demandé à Pablo Longoria de recruter Antoine Griezmann et James Rodriguez ! Deux coups énormes que l’OM n’a pas pu boucler, faute de moyens. Rien de surprenant vu les derniers clubs des deux joueurs et les salaires astronomiques de chacun. Même s’il a toujours admis avoir un faible pour l’OM, Antoine Griezmann sait qu’il peut viser plus haut.

C’est confirmé, l’OM a choisi son nouvel entraîneur https://t.co/puUFYCMwp5 pic.twitter.com/ByPg1Ebz9B — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Sanchez, le gros coup de l’OM

Finalement, une fois Jorge Sampaoli parti, l’OM a tout de même réalisé un très gros coup. En effet, Pablo Longoria est parvenu à attirer Alexis Sanchez, libéré de son contrat par l’Inter Milan. Dans le dur en Italie, l’international chilien était également réclamé par Jorge Sampaoli qui l’a eu sous ses ordres en sélection. Alexis Sanchez débarquera pour jouer sous le mandat d’Igor Tudor et sa saison aura été une réussite puisqu’il a été élu meilleur joueur de l’OM sur cet exercice. Jorge Sampaoli a sûrement quelques regrets de l’avoir manqué…