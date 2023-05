Surprise, le verdict est tombé pour l’entraîneur de l’OM

Thomas Bourseau

Vers une fin de collaboration entre l’OM et Igor Tudor cet été ? C’est une possibilité à en croire les bruits de couloir dans la presse. Néanmoins, l’éventuel départ du technicien croate ne serait pas conditionné à une arrivée dans la foulée à la Juventus. Bien au contraire.

Igor Tudor débarquait en juillet 2022 pour remplacer Jorge Sampaoli en lieu et place sur le banc de touche de l’OM. Près d’une année plus tard, il est une nouvelle fois question d’un éventuel changement d’entraîneur à Marseille. Après des débuts compliqués et une tendance d’un potentiel licenciement estival, Tudor a finalement été maintenu en place par le président Pablo Longoria à l’OM, mais pourrait décider de se retirer à l’intersaison soit un an avant l’expiration de son contrat.

Tudor indécis quant à son avenir à l’OM

C’est du moins ce que RMC Sport affirmait ces dernières heures. L’incertitude régnerait dans le dossier Igor Tudor quant à sa continuité à l’OM. Un point qu’il a refusé d’évoquer en conférence de presse dernièrement, bottant en touche. Mais pour aller où ? La Juventus est une destination qui revient occasionnellement ces dernières semaines.

La Juventus raye le nom de Tudor de sa liste