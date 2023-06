Messi, Tudor, Benzema… Toutes les infos mercato du 2 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques jours, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : La grande annonce de Xavi sur le feuilleton Messi

Interrogé dans les colonnes du Mundo Deportivo , Xavi a évoqué le feuilleton Lionel Messi dont le départ libre du PSG a été officialisé jeudi. Et l'entraîneur du FC Barcelone annonce une deadline dans ce dossier : « Il prendra une décision la semaine prochaine et nous devons le laisser tranquille. En fin de compte, si nous parlons de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas que cela s'explique non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. En fin de compte, il décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes, il n'y a plus de débat », indique Xavi.



Xavi veut plomber le PSG pour Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG envisage de recruter Bernardo Silva cet été. Mais le FC Barcelone est également sur le coup pour le milieu offensif portugais de Manchester City, et Xavi a affiché son intérêt dans les colonnes de Mundo Deportivo : « Ce serait merveilleux, mais c'est aussi un joueur de City, c'est très difficile. Je pense que si vous dites à n'importe quel footballeur dans le monde qu'il a une proposition de Barcelone et que le Barça et l'entraîneur du Barça le veulent, il ne dira pas "non" dès le début », indique l'entraîneur du Barça sur Bernardo Silva.



Tudor quitte l’OM, direction la Juventus ?

Après avoir confirmé jeudi en conférence de presse son départ de l'OM en fin de saison, Igor Tudor semble avoir déjà un point de chute pour rebondir cet été. Tuttosport consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le futur entraîneur de la Juventus Turin, et le technicien croate serait l'option la plus probable pour venir remplacer Massimiliano Allegri sur le banc du club bianconero . À noter qu'il serait en concurrence avec Thiago Motta, Sergio Conceiçao et Vincenzo Italiano, des options toutefois moins chaudes que Tudor selon le quotidien italien.



OM : Gallardo déjà très chaud pour le poste ?

Au micro de RMC Sport , Eric Di Meco a évoqué le feuilleton du futur entraîneur de l'OM. Et l'ancien latéral gauche marseillais dégagé un grand favori pour le poste : « Il y a le bruit qui court et ce bruit m’est arrivé il y a quelque temps, il a parlé à des amis à moi de l’autre côté de l’Atlantique : Marcelo Gallardo. Il parait que son agent fait un travail depuis un certain, car il aimerait bien venir à Marseille », indique Di Meco. Une tendance confirmée par L'EQUIPE , qui indique de son côté que le profil de Gallardo a été proposé à l'OM.



Real Madrid : La vérité sur le feuilleton Benzema

Le feuilleton Karim Benzema bat son plein au Real Madrid, et malgré le démenti du buteur français jeudi, l'Arabie Saoudite serait bien une option crédible pour son avenir : « La réalité est que Benzema a une offre et qu'il y réfléchit. Benzema a prolongé automatiquement en raison de la clause du Ballon d'Or, et Karim a compris que son renouvellement se ferait à un prix différent », a lâché le journaliste espagnol Antonio Romero sur les ondes de la Cadena Ser .



