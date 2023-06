Mercato : Benzema provoque un séisme, coup de tonnerre pour le PSG

Benjamin Labrousse

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que le 10 juin prochain, mais ce dernier semble d’ores et déjà s’emballer. Karim Benzema semble d’ailleurs faire partie des joueurs qui devraient agiter ce marché des transferts. Car l’attaquant français est très convoité en Arabie Saoudite, et en cas de départ, le Ballon d’Or 2022 pousserait le Real Madrid à se positionner sur Harry Kane, cible du PSG.

Le mercato est parfois fait de drôles d’histoires. Lorsqu’un club voit l’un de ses joueurs phares quitter subitement le navire, le marché des transferts s’emballe. Cette situation pourrait notamment se produire au sein du Real Madrid, où le potentiel départ de Karim Benzema est sur toutes les lèvres. Initialement prévu pour 2024, ce départ du capitaine madrilène pourrait finalement se produire cet été, bousculant indirectement le mercato du PSG.

Le PSG espère recruter Harry Kane

Car pour rappel, le PSG se trouve depuis plusieurs semaines sur la piste d’Harry Kane. L’attaquant anglais de 29 ans sort d’une saison tonitruante avec Tottenham (30 buts en championnat), mais pourrait réellement quitter la capitale anglaise cet été. Problème pour le club parisien, la concurrence est rude dans ce dossier. Si selon les informations du journaliste de Sport BILD Christian Falk, l’avant-centre des Spurs aurait recalé les avances du Bayern Munich, un autre prétendant de taille viendrait s’immiscer dans le dossier...

Harry Kane et Kai Havertz, priorités du Real en cas de départ de Benzema