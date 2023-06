PSG : C'est annoncé, Messi va lâcher une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi va vraisemblablement quitter le PSG dans les prochains jours. Alors que Christophe Galtier a confirmé que l'Argentin disputerait son dernier match à Paris samedi soir. Et selon Xavi, qui ouvre encore la porte à l'arrivée de Messi, sa décision est imminente.

L'avenir de Lionel Messi est le sujet brûlant du moment. Et pour cause, le contrat de l'Argentin touche à sa fin avec le PSG. Le 30 juin, il sera donc libre de choisir son futur club, qui ne sera probablement par le PSG. Lionel Messi va effectivement quitter la France et son retour au FC Barcelone ne cesse de faire parler. Il faut dire que Xavi rêve de rapatrier son ancien coéquipier. D'ailleurs, le coach catalan annonce que la décision de La Pulga est imminente.

«Il prendra une décision la semaine prochaine»

« Il prendra une décision la semaine prochaine et nous devons le laisser tranquille. En fin de compte, si nous parlons de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas que cela s'explique non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. En fin de compte, il décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes, il n'y a plus de débat », lâche Xavi dans une interview accordée à Mundo Deportivo . Le FC Barcelone est donc pendu aux lèvres de Lionel Messi qui devrait annoncer son départ du PSG très prochainement. Christophe Galtier a même déjà annoncé qu'il disputerait son dernier match à Paris samedi contre Clermont.

Galtier vend la mèche pour Messi