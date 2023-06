PSG : Il peut plomber son transfert, sa femme lâche un gros indice

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier au PSG, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray l’été dernier. Si le club turc aimerait le conserver, l’attaquant âgé de 30 ans se poserait des questions sur son avenir. Wanda Nara, sa femme et agent, a d’ailleurs posté un message aux airs d'adieux sur les réseaux sociaux.

Prêté à Galatasaray l’été dernier, Mauro Icardi doit revenir au PSG à la fin de la saison, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. L’Argentin ne devrait pas faire long feu dans la capitale française et pourrait être transféré définitivement lors du prochain mercato estival. En ce sens, le club turc serait intéressé à l’idée de s’attacher ses services pour de bon.

Icardi se pose des questions sur son avenir

En effet, Mauro Icardi a réalisé une bonne saison avec Galatasaray. Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant âgé de 30 ans a également contribué à l’obtention du titre de champion de Turquie. « Je suis heureux ici. J’aime les supporters, j’aime le club, mais il y a beaucoup de choses dont il faudra parler », a-t-il récemment confié au sujet de son avenir. Cependant, Fanatik indique que Mauro Icardi ne serait pas certain de vouloir poursuivre son aventure avec Galatasaray.

« Nous n'oublierons jamais notre famille de Galatasaray »