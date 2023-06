PSG : Coup de théâtre, une surprise est annoncée pour l’avenir de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a confirmé le départ de Lionel Messi, après la rencontre face à Clermont ce samedi. Dans les prochains jours, l'international argentin devrait dévoiler l'identité de son prochain club. Selon la presse étrangère, ce ne sera pas le FC Barcelone ou l'Arabie Saoudite, mais bien l'Inter Miami, qui serait en pole dans ce dossier.

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier a vendu la mèche dans le dossier Lionel Messi. « J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons » a indiqué le technicien parisien, confirmant que le match face à Clermont serait le dernier de l'international argentin sous le maillot parisien. Le public ignore encore l'identité de son prochain club, mais trois options seraient sur la table : un retour au FC Barcelone, un départ à l'Inter Miami et un transfert en Arabie Saoudite.

« Il prendra une décision la semaine prochaine »

Entraîneur du Barça, Xavi n'a pas dévoilé la décision de Messi, mais on pourrait en savoir plus dans les prochains jours. « Il prendra une décision la semaine prochaine et nous devons le laisser tranquille. En fin de compte, si nous parlons de Leo tous les jours, tous les jours, je ne pense pas que cela s'explique non plus. Il prendra une décision la semaine prochaine et il y a maintenant 200 hypothèses. En fin de compte, il décidera de son avenir et les portes lui sont ouvertes, il n'y a plus de débat » a dévoilé le technicien.

L'Inter Miami serait en pole position

Depuis plusieurs jours, une tendance se précise dans ce dossier. En difficulté financière, le FC Barcelone serait hors course. La piste Arabie Saoudite prend de l'épaisseur et un accord aurait été trouvé avec l'entourage de Messi. Mais à en croire le journaliste Ariel Senosiain, l'Inter Miami serait en pole position dans ce dossier. Co-dirigée par David Beckham, l'équipe de MLS tiendrait la corde dans ce dossier. Ce feuilleton n'a pas encore livré toutes ses surprises.