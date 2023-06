Un crack de Deschamps répond à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 12 avril dernier, le célère influenceur marseillais Mohamed Henni était présent à Madrid pour assister au quart de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea. Au terme de cette rencontre, ce dernier a interpellé Eduardo Camavinga et lui a demandé de signer à l'OM. Ce vendredi, il est revenu sur cet épisode.

Célèbre influenceur marseillais et grand fan de l'OM, Mohamed Henni fait régulièrement parler de lui sur les réseaux sociaux. Dernièrement, il avait crée le buzz en interpellant Eduardo Camavinga, après le quart de final aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea.

Henni avait interpellé Camavinga

Présent aux abords du stade Santiago Bernabeu le 12 avril dernier, Mohamed Henni avait demandé à Camavinga de rejoindre l'OM. Voilà la réponse de l'international français. « Hein, hein !? » avait déclaré le milieu de terrain hilare, avant de s'enfuir.

« Ce n’est pas un non ! »