Camavinga : L’OM a sa réponse après le buzz improbable

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga a été approché par Mohamed Henni pour signer à l'OM. Toutefois, l'international français ne compte pas du tout faire son retour en Ligue 1 de si tôt. D'après l'agent Jonathan Barnett, Eduardo Camavinga veut même finir sa carrière au Real Madrid.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Eduardo Camavinga a choisi de signer un contrat de six ans à la Maison-Blanche lors de l'été 2021. Alors qu'il monte en puissance depuis son départ du Stade Rennais, l'international français a été interpellé par le célèbre supporter de l'OM Mohamed Henni.

«Camavinga, à l'OM bientôt ?»

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mohamed Henni a demandé à Eduardo Camavinga s'il pouvait signer à l'OM. « Camavinga, à l'OM bientôt ? » , a-t-il lancé. Toutefois, la réponse du joueur n'a pas été celle escomptée. « Hein » , a souri Eduardo Camavinga. Dans la foulée, Mohamed Henni a insisté, tentant de faire plier le milieu de terrain du Real Madrid, sans succès : « C'est comme ça ? Il a changé Camavinga les gars. J'ai essayé. Non sérieux, un jour pourquoi pas non ? ».

«Il veut porter le maillot du Real pour le reste de sa vie»