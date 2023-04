L'OM frappe fort sur le mercato, le vestiaire interpelle le boss

Amadou Diawara

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, l'OM a frappé un grand coup sur le mercato. Interrogé après la victoire de l'OM face à l'ESTAC ce dimanche soir, Jonathan Clauss a totalement validé le recrutement de Pablo Longoria, s'enflammant notamment sur les arrivées d'Issa Kaboré et de Vitinha.

Alors qu'Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli l'été dernier, Pablo Longoria a travaillé d'arrache-pied pour satisfaire au mieux les demandes de son nouvel entraineur sur le mercato. Et ses efforts ont porté leurs fruits, puisque le président de l'OM a attiré de nombreux joueurs au Vélodrome et que le club phocéen est actuellement deuxième au classement en Ligue 1.

Clauss valide totalement le recrutement de Longoria

Après la victoire de l'OM face à l'ESTAC ce dimanche soir (3-1), Jonathan Clauss a pris position sur le recrutement de Pablo Longoria, plus particulièrement sur les arrivées d'Issa Kaboré et de Vitinha. Et le piston droit marseillais a totalement validé les choix de son président.

«On a toujours besoin de sang frais et ces mecs bossent»