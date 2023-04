Son cauchemar prend fin, l’OM lui envoie un énorme message

Arnaud De Kanel

Le calvaire touche à sa fin pour Vitinha ! Auteur d'un doublé qui a embrasé le Vélodrome, l'attaquant portugais a débloqué son compteur, deux mois et demi après son arrivée retentissante. Un ouf de soulagement pour le joueur mais également pour son entraineur, Igor Tudor, très satisfait de sa prestation.

Vitinha est tombé à pic. Porté par son attaquant portugais auteur d'un doublé, l'OM a renoué avec la victoire au Stade Vélodrome face à une modeste équipe de l'ESTAC, quasiment condamnée à la Ligue 2. Titularisé pour la troisième fois, le jeune homme de 23 ans a parfaitement saisi sa chance pour enfin lancer son aventure marseillaise. Au delà de ses deux buts, Vitinha a également pesé dans le jeu, et cela a plu à Igor Tudor.

OM : Son calvaire est terminé, il savoure https://t.co/g5EgItwQlY pic.twitter.com/qjd9b8zd0P — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

«On avait besoin de ça»

Comme à l'accoutumée, Igor Tudor est allé répondre aux questions de Prime Vidéo après la rencontre. « Il a marqué ses buts, il a donné de l'énergie. Lui et Issa Kaboré ont été très bons. Bien sûr, on avait besoin de ça, de quelque chose de nouveau, de plus frais. Et ça a été le cas », a noté le coach de l'OM avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

«C'est un danger pour les adversaires»