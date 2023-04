Révolution à l’OM, il met les choses au clair

La rédaction

Changement de capitaine à l'OM. En raison de sa faible utilisation par Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet a été contraint de laisser son brassard à Valentin Rongier. Présent à Marseille depuis septembre 2019, le milieu de terrain a décidé d'accepter ce rôle avec humilité, mais aussi emprunté d'une certaine détermination.

Peu utilisé par Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet n'a pas seulement perdu sa place de titulaire. Le vétéran marseillais a, aussi, été dépossédé de son brassard de capitaine. Même s'il demeure une voix respectée dans le vestiaire, Payet a vu son rôle sur le terrain s'amenuir. Pour le remplacer, l'entraîneur de l'OM a désigné Valentin Rongier. Lors d'un long entretien à L'Equipe, l e nouveau capitaine marseillais a évoqué, longuement, son rôle de patron.

« Je n'agis pas différemment »

« Le capitanat, pour moi, c'est un comportement quotidien à avoir sur et en-dehors du terrain : ma façon de parler à mes coéquipiers, ma façon de les soutenir, d'être positif, de leur dire aussi quand ça ne va pas. Je n'agis pas différemment parce que je suis capitaine à Marseille aujourd'hui. Ici, en revanche, il faut peut-être faire encore plus attention quand on s'exprime publiquement parce que tout est repris, scruté, analysé à l'OM » a déclaré Rongier. Mais le joueur est conscient que la tâche s'annonce ardue.

Rongier est prêt à relever le défi