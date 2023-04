Un crack du Real Madrid à l'OM ? Sa réponse amusante

Thibault Morlain

Ce mercredi, Mohamed Henni a assisté à la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Suite au match, le célèbre supporter de l'OM a rencontré certains des joueurs merengue. Ça a notamment été le cas avec Eduardo Camavinga, l'occasion pour Mohamed Henni de l'interroger sur une arrivée à l'OM.

A 20 ans, Eduardo Camavinga réalise actuellement une très grosse saison avec le Real Madrid. Encore plus étonnant, le milieu de terrain réalise cela... au poste d'arrière gauche le plus souvent. Camavinga a d'ailleurs encore une fois été impressionnant contre Chelsea en Ligue des Champions. Une rencontre au terme de laquelle il a été interpellé sur une arrivée à l'OM.

Mercato : Fake news révélée à l’OM https://t.co/6N7jcpOZjy pic.twitter.com/3To7IFdkdE — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« L'OM ? Hein »

Et ce n'est autre que Mohamed Henni qui a demandé à Eduardo Camavinga s'il pouvait venir à l'OM. Alors que le célèbre supporter marseillais a assisté à la dernière rencontre du Real Madrid, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit demander à Camavinga : « Camavinga, à l'OM bientôt ? ». Et la réponse du Madrilène fait sourire. « Hein », a répondu le Français étonné et amusé qui est parti ensuite en riant.

« Un jour pourquoi pas non ? »