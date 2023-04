«J'ai été poussé dehors», il justifie son transfert de l'OM

Thibault Morlain

Aujourd'hui retraité, Mathieu Flamini avait été formé à l'OM. Il aura d'ailleurs joué une saison en professionnel avec le club phocéen. En 2004, l'ex-milieu de terrain est finalement transféré à Arsenal. Flamini a ainsi quitté ses terres natales, mais il avait visiblement ses raisons. Il s'est d'ailleurs expliqué pour son transfert chez les Gunners.

L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne... Mathieu Flamini a beaucoup voyagé durant sa carrière de joueur. Mais pour lui, tout avait commencé en France et plus précisément à l'OM. Natif de la cité phocéenne, Flamini a été formé à Marseille avant de réussir à jouer chez les professionnels avec l'OM. Cela n'aura toutefois duré qu'une saison. En effet, au terme de la saison 2003-2004, il est transféré à Arsenal.

« Je ne me sentais pas prioritaire »

Mais pourquoi avoir quitté l'OM pour Arsenal ? Dans un entretien accordé à The Athletic , Mathieu Flamini est revenu sur ce transfert. Il a alors notamment expliqué : « Je jouais en milieu de terrain défensif et ils ont acheté un autre joueur de Bordeaux et je ne me sentais pas prioritaire là-bas. Quand j'ai rencontré Arsène (Wenger), il m'a fait sentir que j'étais l'une de ses priorités. C'était le moment pour moi de partir ».

« C'était un grand club sur la scène européenne »