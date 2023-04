Un milliardaire en course pour la vente de l'OM ?

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Frank McCourt est donc le propriétaire de l'OM. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Alors que l'Américain a déjà démenti de nombreuses rumeurs concernant une vente du club phocéen, les rumeurs continuent d'apparaitre. La cession de l'OM semble bien d'actualité pour beaucoup et la question est de savoir qui pourrait racheter le club à McCourt. Voilà qu'un nouveau candidat pourrait s'être révélé...

Le sujet de la vente de l'OM ne cesse de revenir sur la Canebière. Les démentis de Frank McCourt n'y changent rien, il est encore et toujours question d'un changement de propriétaire à Marseille. Reste maintenant à savoir qui pourrait racheter l'OM à McCourt...

« Nous verrons de quoi l'avenir sera fait »

Ajroudi, Boudjellal, les Saoudiens, Saadé... et maintenant Mathieu Flamini ? Formé à l'OM, le désormais retraité des terrains de football a fait fortune dans la biochimie. Alors que certains annonçent un porte-feuille de 11 milliards d'euros, Flamini pourrait être un candidat au rachat. La question lui a en tout cas été posée par The Athletic et à ce propos, l'ancien de l'OM, mais aussi d'Arsenal et du Milan AC a lâché : « Ces clubs ont une place spéciale dans mon coeur. Je n'oublie pas d'où je viens. Dans la vie, vous ne savez jamais, mais c'est une question de bonne opportunité. Je suis un réel croyant du bon moment, bon endroit, bonne personne. Nous verrons de quoi l'avenir sera fait. Je suis un croyant. Si vous voulez absolument quelque chose, l'univers va vous l'apporter. Voyons ce que l'univers va apporter ».

« L’OM pourra jouer dans la cour des grands »