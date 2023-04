Une offre stratosphérique va partir pour la priorité du PSG

Thomas Bourseau

En pleine forme avec le Napoli où il empile les buts, Victor Osimhen donnerait des idées au PSG pour son mercato. Cependant, la priorité offensive estivale du Paris Saint-Germain pourrait lui échapper à cause de Chelsea.

Le PSG se serait déjà penché sur son mercato estival quand bien même le club se trouve dans le sprint final pour entrer dans l’histoire : devenir le seul club de l’élite du football français à rafler onze titres de champion de France. En parallèle du titre de Ligue 1, le PSG regarderait du côté du Napoli pour recruter Victor Osimhen.

Osimhen a la cote

RMC Sport a dernièrement confié que Victor Osimhen était la grande priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer la ligne d’attaque du club. Néanmoins, le serial buteur nigérian figurerait dans les petits papiers de Manchester United et surtout de Chelsea. Les Blues qui dépensent sans compter depuis l’arrivée du co-propriétaire Todd Boehly l’année dernière, devraient frapper très fort.

Chelsea veut faire d’Osimhen le joueur le plus cher de l’histoire des Blues