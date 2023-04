Le PSG lâche un énorme indice sur son mercato

Thomas Bourseau

Alors que la situation contractuelle de Sergio Ramos n’a pas été résolue, le PSG se pencherait sur divers profils pour sa défense centrale sur le mercato. De quoi donner un avant-goût du dénouement du feuilleton Ramos.

Le PSG n’a pas encore fini sa saison et bataille pour entrer dans l’histoire. A égalité avec l’ASSE au classement des clubs ayant connu le plus de succès en championnat de France, avec 10 trophées de champion chacun, le PSG est à quelques journées de devenir le seul club le plus titré. Pour ce faire, il va falloir creuser l’écart avec ses poursuivants que sont le RC Lens, l’OM et à l’AS Monaco.

A Paris, on s’active pour recruter en défense centrale

En parallèle, le PSG préparerait déjà la saison prochaine afin de notamment mieux figurer en Europe, sorti par la petite porte des 1/8èmes de finale en Ligue des champions. Pour ce faire, le conseiller football Luis Campos travaillerait déjà sur le mercato du PSG et aurait coché plusieurs noms dans un secteur en particulier : la défense centrale. Foot Mercato fait part de l’option Jean-Clair Todibo bien que Jérôme Rothen ait nié tout intérêt du PSG pour le joueur du GYM. Le Parisien confirme ces dernières heures une volonté toujours concrète de Campos de recruter Axel Disasi.

Pas d’offre de prolongation pour Ramos, le PSG tourne la page