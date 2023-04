Une seconde chance pour le PSG ? L’annonce qui relance le mercato

Thomas Bourseau

Point fort de l’effectif du RC Lens la saison passée, Seko Fofana a recalé le PSG l’été dernier. Pour autant, l’international ivoirien ne se refuse rien avec le club parisien à l’avenir.

Pour son premier mercato en tant que conseiller football du PSG l’été dernier, Luis Campos semble avoir eu à coeur de renforcer l’entrejeu du club. Pour ce faire, trois milieux de terrain ont été recrutés en les personnes de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz.

Fofana l’avoue, jouer au PSG lui a déjà «traversé l’esprit»

Pendant une bonne partie de la session estivale des transferts de 2022, il a été question d’un départ de Seko Fofana du RC Lens. L’OL, l’OM et surtout le PSG étaient sur les rangs. Le milieu de terrain du club lensois a confirmé une tentative du Paris Saint-Germain, mais a décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025.

«Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe ?»