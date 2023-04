Zidane : Cristiano Ronaldo prépare un sale coup au PSG

Thibault Morlain

Christophe Galtier étant plus en danger que jamais au PSG, sa succession fait énormément parler. Des noms circulent et celui de Zinedine Zidane revient sans cesse. Mais l'ancien du Real Madrid ne manquerait visiblement pas de prétendants. Voilà qu'Al Nassr débarquerait dans le dossier Zizou avec un argument de poids en plus : Cristiano Ronaldo.

Ça a été officialisé ce jeudi, Rudi Garcia n'est plus l'entraîneur d'Al Nassr. L'aventure saoudienne avec Cristiano Ronaldo se termine donc là pour l'entraîneur français. Désormais, Al Nassr se cherche un nouveau technicien. CBS a alors confirmé une piste évoquée ces derniers jours : José Mourinho. Et un autre dossier serait également activé, celui menant à Zinedine Zidane.

Incroyable, une piste à 160M€ recale le PSG et le dézingue https://t.co/ydTclfWrMd pic.twitter.com/FkTIM8u7a0 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Zidane vers Al Nassr ?

Déjà dans le viseur des Qataris au PSG, Zinedine Zidane serait donc l'une des pistes d'Al Nassr pour remplacer Rudi Garcia. Selon les informations de CBS , rapporté une source proche du club saoudien, une offre verbale aurait même déjà été effectuée pour tenter de convaincre Zidane.

Des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo ?

Il n'empêche que rien n'est encore fait entre Al Nassr et Zinedine Zidane. Mais le club saoudien pourrait compter sur Cristiano Ronaldo dans ce feuilleton Zizou. En effet, il a également été expliqué que l'ancien protégé de Zidane au Real Madrid souhaitait être impliqué dans les échanges. A suivre...