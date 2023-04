Mercato : Le patron du PSG le réclame, ce sera 160M€

Thomas Bourseau

Jude Bellingham figure dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG se livrerait à une rude bataille pour l’international anglais de 19 ans puisque le Real Madrid et Manchester City seraient les favoris. Pourtant, il se pourrait que Bellingham échappe au PSG cet été, et pas seulement.

De par ses performances XXL avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’est offert une première Coupe du monde à 19 ans à l’automne dernier au Qatar. Bien que les Anglais se soient inclinés en quart de finale face à l’équipe de France (2-1), Bellingham a tapé dans l’oeil de Nasser Al-Khelaïfi qui a lâché le message suivant à Sky Sports en décembre dernier. « Un joueur extraordinaire, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord avec le club ».

160M€ réclamés par le BvB pour Bellingham

D’après diverses informations circulant dans la presse, le PSG aura fort à faire pour parvenir à ses fins avec Jude Bellingham. Et pour cause, le Real Madrid et Manchester City seraient à l’affût. Comme avec Erling Braut Haaland au printemps 2022, les Skyblues auraient à coeur de boucler l’autre star du Borussia Dortmund. Cependant, le Real Madrid plairait particulièrement au milieu de terrain du BvB . Pour autant, le champion d’Europe ne serait pas prêt à tout pour Bellingham.

Galtier : Scandale au PSG, le Qatar est habitué https://t.co/Xsw8H0xqJ9 pic.twitter.com/BwVYq3BdLE — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Bellingham parti pour faire une saison supplémentaire au Borussia ?