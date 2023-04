Scandale Galtier : Le mercato du PSG en prend un coup

Thomas Bourseau

Le PSG fait face à une situation sportive délicate depuis quelque temps et se retrouve spectateur au premier rang d’un scandale raciste dans lequel son entraîneur Christophe Galtier est visé. Ce climat pourrait contrecarrer les plans du PSG pour le mercato estival et notamment avec Victor Osimhen.

Christophe Galtier ne traverse pas des jours faciles du côté du PSG. D’une part en raison des résultats mitigés du club de la capitale durant la deuxième partie de saison qui pourrait lui coûter sa place à la fin de l’exercice. De plus, l’entraîneur du PSG est au coeur d’un scandale raciste où il a été accusé par l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice, à savoir Julien Fournier, d’avoir tenus des propos injurieux envers les communautés noire et musulmane de l’effectif de l’OGC Nice lorsqu’il y officiait en tant qu’entraîneur la saison passée.

L’épisode Galtier pourrait compromettre les plans estivaux du PSG

Les incertitudes entourant Christophe Galtier que ce soit en raison du sportif ou de l’extrasportif desserviraient le PSG pour son mercato. C’est en effet ce que 90min a tenu à souligner ce vendredi. Bien que Galtier ait réfuté les accusations dont il fait l’objet en conférence de presse ces dernières heures, le PSG en pâtirait pour pleinement avancer ses pions pour Victor Osimhen selon le média britannique.

Osimhen, priorité offensive du PSG