Révolution amorcée au PSG, il donne la recette au Qatar

Thomas Bourseau

Le PSG serait proche de boucler le recrutement de Lucas Hernandez en plus de celui de Milan Skriniar. Et pour Jérôme Rothen, le Paris Saint-Germain pourrait même aller plus loin. Explications.

Comme Nasser Al-Khelaïfi l’avait déjà fait savoir en juin 2022, il était question d’un changement total de direction et de politique sportive au PSG. Le président du Paris Saint-Germain expliquait en interview pour Le Parisien que c’était la fin des strass et des paillettes au PSG et que le club de la capitale allait tenter de mettre la main sur des talents français ou des joueurs évoluant en France.

Jérôme Rothen valide le changement de politique sportive du PSG

Une décision totalement validée par Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG, aujourd’hui consultant pour RMC , confiait déjà il y a quelques semaines qu’en Ligue 1, le Paris Saint-Germain pourrait effectuer un beau recrutement avec des joueurs tels que Seko Fofana, Lois Openda ou encore Jonathan David pour ne citer qu’eux.

«En France, il y en a des joueurs à prendre»