Le PSG boucle un premier transfert, il balance

C'est officiel, le Paris Saint-Germain a bouclé son premier départ. Et c'est une habitude puisque c'est encore un titi parisien, Éric-Junior Dina Ebimbe qui s'est engagé avec un autre club, l'Eintracht Francfort. Successivement prêté au Havre, à Dijon puis à Francfort, le milieu de 22 ans va enfin connaître une période de stabilité. Et il profite de ne plus être lié contractuellement avec le PSG pour balancer sur le club.

Le PSG a perdu un nouveau titi. Eric-Junior Dina Ebimbe a quitté officiellement le club parisien et s'est engagé avec l'Eintracht Francfort contre un chèque d'environ 6,5M€. Suite à cette signature, le natif de Stains a évoqué son année allemande tout en taclant le PSG.

« J’ai tout de suite senti que j’aurai de l’importance à Francfort »

Dans un entretien accordé au Parisien, Eric-Junior Dina Ebimbe raconte sa saison avec Francfort : « J’ai tout de suite senti que j’aurai de l’importance à Francfort et il n’y a rien de mieux pour un joueur que de se sentir important dans une équipe. Quand on te donne la confiance, ça te rend 100 fois plus fort ! Le plus important ce n’était pas le calibre du club, il fallait se demander s’il me voulait vraiment, si j’allais m’y plaire et toutes les conditions étaient réunies pour que je m’épanouisse. Je connaissais Evan (Ndicka), Randal (Kolo Muani), Kevin Trapp un peu. Ils ont facilité mon intégration. On a passé la phase de groupes de la Ligue des champions que le club n’avait pas jouée depuis soixante ans. On a réalisé une grosse saison en Bundesliga, et même si on a été un peu ralenti, on a fini très fort. »

« À Paris, il y a les stars, tous les jours une nouvelle histoire dans la presse »